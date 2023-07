Sędzia omal nie pogrążył reprezentacji Polski. Popełnił dwa rażące błędy

W meczu drugiej kolejki fazy grupowej mistrzostw Europy reprezentacja Polski U19 wygrała z Maltą 2:0 i zachowała szansę na awans do półfinałów. Nie było to jednak łatwe zwycięstwo, a to głównie za sprawą argentyńskiego arbitra, który popełnił dwa bardzo poważne błędy na niekorzyść "Biało-czerwonych". Sytuację na łamach sport.tvp.pl szeroko opisał tamtejszy ekspert sędziowski, Rafał Rostkowski.