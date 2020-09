Przyszłych mistrzów poznamy już w ten weekend!

​W sobotę 12 września odbędą się w Warszawie XI Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. Blisko 300 piłkarzy i piłkarek z 30 polskich domów dziecka będzie walczyć na stadionie OSiR Bemowo o puchar Mistrza Polski. Po wielu miesiącach zamknięcia w placówkach młodzi zawodnicy rwą się do gry - zapowiada się emocjonujący turniej! W tym roku wybrany zostanie oficjalnie MVP turnieju, któremu nagrodę ufunduje główny sponsor turnieju - sieć Biedronka.

Ostatnie miesiące były trudne dla nas wszystkich. Szczególnie mocno jednak odczuły je dzieci poddane pieczy zastępczej - pozbawione nie tylko kontaktu z rodzicami, ale także z kolegami ze szkoły, przez kilka miesięcy żyjące w rzeczywistości ograniczającej się do murów domu dziecka. Pandemia okazała się szczególnie trudnym wyzwaniem dla młodych, pełnych energii zawodników z domów dziecka, których od miesięcy wprost roznosi energia. Nareszcie będą mogli ją uwolnić - w sobotę 12 września w Warszawie odbędzie się największa w Polsce cykliczna impreza sportowa dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z całego kraju. Tradycyjnie Mistrzostwa rozgrywane są w kwietniu. W tym roku - wyjątkowo - ze względu na sytuację epidemiologiczną ich termin organizatorzy przesunęli na wrzesień.



- Nie sądziliśmy, że w tym roku turniej się odbędzie. Zdecydowaliśmy się zorganizować XI Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka głównie dlatego, że od początku pandemii otrzymywaliśmy mnóstwo próśb o to - od dzieci i ich wychowawców z placówek. Dzieci nie wyobrażają sobie, że zabraknie imprezy, który już od 10 lat daje im dosłownie napęd do życia. Młodzi piłkarze przygotowują się do zawodów przez cały rok i żyją turniejem jeszcze wiele miesięcy po zakończeniu Mistrzostw. Piłka jest ich wielką pasją i często jedynym sportem możliwym do uprawiania w realiach domów dziecka. Zabrać im Mistrzostwa to jakby zabrać Gwiazdkę - mówi Sylwester Trześniewski, prezes Stowarzyszenia "Nadzieja na Mundial", organizatora turnieju. - Dlatego, we współpracy z wieloma instytucjami i firmami postanowiliśmy zorganizować kolejną edycję Mistrzostw Polski. Odbędą się w ściśle kontrolowanych, bezpiecznych warunkach, zapewniających przestrzeganie wszystkich obowiązujących obostrzeń i zabezpieczeń wprowadzonych przez administrację rządową w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

W XI Mistrzostwach Polski udział weźmie 30 drużyn z całego kraju. Na murawie stadionu OSiR Bemowo w Warszawie zameldują się piłkarskie teamy z domów dziecka z wielkich miast i małych miasteczek, m.in. ze Szczecina, Gdańska, Warszawy, Olsztyna, Płocka, Kołaczkowa, Reszla, Wojsławic czy Gostchorza.

Wspierać młodych zawodników w ich zmaganiach o puchar Mistrza Polski będą, tak jak w poprzednich latach, byli reprezentanci Polski w piłce nożnej. Rozegrany zostanie tradycyjny mecz pokazowy Byli Reprezentanci Polski vs Reprezentacja Dzieci, w którym udział wezmą m.in. Dariusz Dziekanowski i Tomasz Kłos.



- Bardzo się cieszę, że dzięki zaangażowaniu wielu osób i podmiotów Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka mogą się odbyć w tym niezwykłym roku, w którym nie udało się rozegrać ani piłkarskiego EURO, ani Igrzysk Olimpijskich. Dla Biedronki wspieranie młodych ludzi, których start w dorosłość jest trudniejszy niż ich rówieśników, to jeden z filarów działalności na polu społecznym już od ponad dziesięciu lat. W tym szczególnym roku, który wiele rzeczy postawił na głowie, było dla nas szczególnie ważne, żeby ci młodzi piłkarze mogli mieć swoje sportowe święto - mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji w sieci Biedronka, przedstawiciel głównego sponsora Mistrzostw.

W XI Mistrzostwach Polski udział wezmą dziewczęta i chłopcy do 17 roku życia. Dla wszystkich uczestników turnieju Sponsorzy i Organizatorzy Mistrzostw przygotowali niespodzianki i prezenty. Nagrodzeni zostaną nie tylko zdobywcy I, II i III miejsca, ale także m.in. drużyna Fair Play turnieju i wyróżniający się zawodnicy (m.in. najlepszy bramkarz, król strzelców, najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka).



Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie "Nadzieja na Mundial". Sponsorem głównym Mistrzostw jest sieć sklepów Biedronka, wspierająca turnieje "Nadziei na Mundial" od 11 lat. Sponsorami są firmy PZU, Sokołów S.A. i Gaz-System. Partnerem strategicznym turnieju jest m.st. Warszawa. Głównym partnerem Mistrzostw jest Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Patronami honorowymi wydarzenia są Minister Sportu i Polski Związek Piłki Nożnej. Patronami medialnymi są TVP Sport i Polska Agencja Prasowa. Turniej wspiera agencja FleishmanHillard Warsaw.



Program XI Mistrzostw Polski

sobota, 12 września 2020

09:30 - 09:50 Uroczyste otwarcie Mistrzostw

10:00 - 13:00 Faza grupowa rozgrywek

14:00 - 15:45 Mecze fazy pucharowej

16:00 - 16:20 Mecz o III miejsce

16:30 - 16:50 Finał Mistrzostw Polski

17:00 - 18:00 Mecz pokazowy: Byli Reprezentanci Polski vs Reprezentacja Dzieci

18:00 - 19:15 Gala finałowa

Lokalizacja: OSiR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11, Warszawa.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną turniej odbywa się bez udziału publiczności.