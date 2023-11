Polska bezradna na mundialu, jest reakcja selekcjonera. Mówi to wprost

Jeśli ktoś popatrzy na suchy wynik, to pomyśli, że to była pełna dominacja Argentyny. To nieprawdopodobne, że nie strzeliliśmy bramek, nie mówię o jednym golu. Wychodzi jakość pod bramką przeciwnika, nam jej zabrakło

Marcin Włodarski po meczu z Argentyną: "Do utraty pierwszego gola było bardzo dobrze"

- Dysponujemy takimi zawodnikami, jakimi dysponujemy, chcieliśmy zaskoczyć rywala, ale próbowaliśmy już wcześniej wariantu ze "Skoczkiem" na wahadle, żeby grać ofensywniej. Wychodziło nam to i do momentu utraty pierwszej bramki to wyglądało z naszej strony bardzo dobrze. Mieliśmy swoje sytuacje, powinniśmy je strzelić. Jak to u nas bywa, straciliśmy gola po stałym fragmencie gry - przyznał nieco bardziej gorzko.