Reprezentacja Polski do lat 17 przegrała swój inauguracyjny mecz mistrzostw świata przeciwko Japonii 0:1. Po spotkaniu przed kamerą TVP Sport stanął selekcjoner Marcin Włodarski. Nie ukrywał, że punktem zwrotnym meczu było utracenie przez jego podopiecznych sił fizycznych. - Do momentu, gdy ją mieliśmy, to był naprawdę bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, natomiast później próbowaliśmy zmianami, ale finalnie brakowało nam pół tempa i przez to przegraliśmy - powiedział.