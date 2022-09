Młody Włoch prowokował Polaków, bo myślał, że mają awans. Grubo się przeliczył

Kamil Jagodyński Młodzieżowe

Reprezentacja Polski do lat 19 co prawda przegrała w Gdyni 0:1 z Włochami, ale pozostałe wyniki meczów grupowe sprawiły, że mimo tej porażki nasi reprezentanci zajęli pierwsze miejsce i awansowali do następnej fazy eliminacji. Bardzo słabo zachowali się za to młodzi zawodnicy kadry Italii, którzy po zdobytym golu prowokowali naszych piłkarzy, będąc przekonanymi, że to oni awansowali.

Zdjęcie Prowokacja Włochów doprowadziła do awantury po meczu kadr u-19 Polski i Włoch / Grzegorz Jedrzejewski / 058sport.pl/NEWSPIX.PL / Newspix