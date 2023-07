Junior Nsangou urodził się we wrześniu 2005 roku, tuż przed tym, gdy ojciec przeprowadził się z Ukrainy do Polski, zamieniając Spartak Sumy na Podbeskidzie Bielsko-Biała. Właśnie grając w barwach "Górali" poznał swoją obecną małżonkę Dorotę, a łącznie w Polsce grał przez pięć lat, po odejściu z Podbeskidzia spędzając czas w niższych ligach. W międzyczasie rosła jego miłość do naszego kraju. Syn przyszedł jednak na świat w Duali i przez pierwsze lata jego życia ojciec mógł odwiedzać go tylko co kilka miesięcy, a mały Junior rozwijał swoje umiejętności grając na ulicy. "Tak wyrastają utalentowani zawodnicy, bo nikt nie mówi im, jak mają grać w wieku ośmiu lat. Street football uczy najlepiej, co pokazuje przykład Brazylijczyków bądź Argentyńczyków. Sam starałem się stworzyć swoim dzieciom możliwość codziennego grania w piłkę, czego brakuje w Europie" - powiedział Alirou w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Reprezentacja Polski u-19. Wyjątkowy debiut Juniora Nsangou

Rodzina Nsangou wyprowadziła się do Anglii w 2011 roku, Junior dołączył do nich mając 9 lat. Szybko potencjał zauważyli w nim skauci Blackburn Rovers, gdzie rozwija się już od niespełna 8 lat. W zeszłym sezonie zdobył 9 goli na poziomie juniorskiej Premier League. Determinacja ojca plus czujność PZPN sprawiły, że utalentowany gracz został powołany do kadry "Biało-Czerwonych", a Polskę odwiedził pierwszy raz w czerwcu, właśnie w ramach zgrupowania reprezentacji. Jego umiejętności ceni także selekcjoner Marcin Brosz.

Samo powołanie na mistrzostwa Europy Junior przyjął ze spokojem. Bardziej emocjonalnie zareagował, kiedy otrzymał polskie obywatelstwo, bo wcześniej z wielu powodów formalnych nie odwiedził Polski. Już w październiku zeszłego roku do Anglii przyleciał Marcin Brosz. Trener osobiście chciał zobaczyć w akcji Juniora, a ten odwdzięczył mu się golem w starciu z Manchesterem United ~ wspomina ojciec

Wyczekiwany debiut Nsangou przyszedł w czwartkowym meczu z Maltą. Polacy podchodzili do niego po porażce 0:2 z Portugalią i wiadomym było, że potrzebują korzystnego wyniku z gospodarzami, by wciąż być w grze o awans do najlepszej czwórki. W osiągnięciu tego celu "pomogli" sami Portugalczycy, którzy w 2. kolejce rozbili Włochów aż 5:1. 17-latek pojawił się w wyjściowym składzie, ale sam mecz ułożył się bardzo niefortunnie dla niego i kolegów. Już w 22. minucie czerwoną kartkę zobaczył bowiem Wiktor Matyjewicz i nasza reprezentacja długo się męczyła, ale w końcu w osłabieniu zdołała zdobyć dwa gole i zwyciężyć 2:0.

Nsangou spędził na murawie 63 minuty, zmieniony przez zdobywcę drugiego gola, Tomasza Pieńkę. Ważne osiągnięcie jednak za nim, chociaż pod tym względem nie jest pionierem w rodzinie. W styczniu tego roku w reprezentacji kobiet do lat 16 zadebiutowała bowiem jego młodsza siostra Aisha, także wykazująca spory potencjał zawodniczka Manchesteru United. Jej brata i jego kolegów już w niedzielę czeka kluczowy mecz w trakcie tegorocznego Euro. O 18:00 zagrają w meczu o półfinał z Włochami, a do awansu do strefy medalowej potrzebują zwycięstwa.

Junior Nsangou w barwach reprezentacji Polski / twitter

Reprezentacja Polski do lat 19 / Łączy nas piłka / materiały prasowe

Reprezentacja Polski u-19 wygrała 2:0 z Maltą i wciąz ma szansę na awans do strefy medalowej tegorocznego Euro / Łączy nas piłka / materiały prasowe