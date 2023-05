Kolejny popis młodych Polaków! Nie ma na nich mocnych, gospodarze brutalnie wypunktowani

Reprezentacja Polski do lat 17, prowadzona przez Marcina Włodarskiego, wygrała drugi mecz na tegorocznym Euro. Młodzi Polacy pokonali pewnie 5:3 Węgrów i tym samym zapewnili sobie awans do ćwiercfinału imprezy. Równolegle ze swoim Euro żegnała się kadra kobiet z tego samego rocznika i zrobiła to w świetnym stylu, odprawiając aż 6:0 Szwecję.