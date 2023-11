Mistrzostwa świata do lat 17 mają identyczną strukturę terminarza jak seniorskie EURO - tworzy się 6 grup po 4 zespoły w każdej. Do 1/8 finału wychodzą po dwa zespoły plus cztery z sześciu z trzecich lokat. Reprezentacja Polski nie mogła marzyć o dotarciu do fazy pucharowej nawet "kuchennymi drzwiami", bo przegrała wszystkie trzy spotkania, notując fatalny bilans bramkowy - jeden gol zdobyty, dziewięć straconych.