Mecz na Arenie Lublin zostanie zapamiętany jako spotkanie wypełnione juniorskimi błędami i to z obu stron. Finał okazał się szczęśliwy dla gości z Izraela, ale to oni pomylili się jako pierwsi.



W siódmej minucie bramkarz Daniel Peretz włączył się do rozgrywania piłki w defensywie, ale podanie do niego było ryzykowne. Golkiper dodatkowo przeciągnął moment wybicia, z czego skorzystał aktywny w pressingu Kacper Smoliński.



Dzięki agresywnemu dobiegowi Smoliński zablokował Peretza, a odbita od niego futbolówka wpadła do bramki na 1-0 dla Polski. "Biało-Czerwoni" byli aktywni i mogli podwyższyć, w sytuacji sam na sam Smoliński tym razem okazał się mniej sprytny niż Peretz.



Gol samobójczy Sebastiana Walukiewicza. Rażące błędy Marcela Lotki

Jeszcze przed przerwą często angażujący się w ofensywę Sebastian Walukiewicz "popisał" się złą interwencją w obronie. Polski obrońca przeciął podanie rywali, ale w taki sposób, że piłka wpadła do siatki i był remis 1-1.



Zaraz po zmianie stron Izraelczycy wywalczyli rzut wolny, który Polacy zupełnie zlekceważyli. Marcel Lotka, strzegący bramki Polaków, ustawił tylko jednoosobowy mur, a do tego sam przybrał błędną pozycję. Wykorzystał to uderzając bezpośrednio na krótki słupek Eden Karzev.

To nie była jedyna zła decyzja Lotki w tej rywalizacji, na kwadrans przed zakończeniem zawodów wybiegł on do narożnika pola karnego i stracił tam piłkę. Co prawda zdążył wrócić i wślizgiem wybić piłkę, ale złe wrażenie po tej sytuacji pozostało.

Polska - Izrael 1-2 (1-1)

Bramki: 1-0 Kacper Smoliński (7), 1-1 Sebastian Walukiewicz (34 - gol samobójczy), 1-2 Eden Karzev (49)



Polska: Lotka - Długosz (59. Żukowski), Bejger, Walukiewicz, Kiwior - Skóraś, Poręba, Smoliński (81. Marchwiński), Praszelik (46. Młyński) - Benedyczak, Bogusz (85. Szelągowski)

Izrael: Peretz - Blorian, Jaber, Cohen, Podgoreanu (83. Levi), Davida (76. Sade) - Arad (46. Shahar), Leidner, Karzev, Nachmani (68. Buganim) - Gandelman

MR