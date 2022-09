Dramat Polaków w 94. minucie! Nie stracili jednak awansu

Po twardym boju i rzucie karnym w 94. minucie reprezentacja Polski U-19 przegrała w Gdyni z Włochami 0-1. Minimalna porażka oznacza, że podopieczni trenera Marcina Brosza okazali się najlepsi w turnieju eliminacyjnym mistrzostw Europy i awansowali do kolejnej rundy kwalifikacji. W poprzednich meczach Biało-Czerwoni wygrali po 2-0 z Bośnią i Hercegowiną i Estonią.

Na początku meczu Włosi mieli inicjatywę, posiadali piłkę przez większość czasu, ale główne zagrożenie stwarzali dalekimi wyrzutami z autu Michaela Kayode, zupełnie w stylu Damiana Zbozienia, którego kunszt autowy podziwiali przed laty kibice na stadionie w Gdyni. W 17. minucie polskie ręce poszły w górę. Wiktor Matyjewicz dokładnie dośrodkował, w polu karnym znakomicie odnalazł się zdobywca dubletu w meczu z Estonia (2-0) Tomasz Pieńko i trafił do siatki. Turecki arbiter zasygnalizował jednak pozycję spaloną.

Dosłownie za minutę sytuacja się totalnie odwróciła - Jakub Kolan bezsensownie sfaulował w narożniku pola karnego Kayode i sędzia podyktował rzut karny. Tommaso Mancini strzelił jednak nad poprzeczką, wyraźnie onieśmielił go Oliwier Zych w polskiej bramce - na co dzień zawodnik Aston Villi. Konto strat Polaków w turnieju eliminacyjnym wciąż pozostawało dziewicze. Tuż po przerwie Włosi nieco przypadkowo trafili w poprzeczkę, a Polacy nie ustawali w wysiłkach, by objąć prowadzenie - w 55. minucie rozgrywający bardzo dobry mecz Maximilian Oyedele z bliskiej odległości trafił w bramkarza Italii. Tuż przed końcem spotkania na stadion w Gdyni nadeszła informacja, że w Rumi Bosnia i Hercegowina wygrała z Estonią 3-2, co oznaczało, że Włosi zajmą dopiero sensacyjne trzecie miejsce w turnieju w Polsce i będą potrzebowali korzystnych wyników w innych grupach, by przejść do kolejnego etapu eliminacji. W ostatniej akcji meczu czerwoną kartkę, po faulu otrzymał Matyjewicz, a rzutu karnego tym razem nie obronił Zych, pewnym egzekutorem okazał się Emanuel Vignato.

Finałowy turniej odbędzie się na Malcie, a mistrzowskiego tytułu w tej kategorii wiekowej bronią Anglicy.

Końcowa tabela turnieju eliminacji mistrzostw Europy U-19 w Gdyni i Rumi

1. Polska 6 4-1

2. Estonia 6 5-4

3. Włochy 6 4-4

4. Bośnia i Hercegowina 0 4-8

Polska - Włochy 0-1 (0-0)

Bramka: Emanuel Vignato 90+4 (rzut karny)

Polska: Zych - Matysik, Matyjewicz, Drapiński- Kolan (46; Bugaj), Oyedele, Kowalczyk (54’ Kozubal), Brzozowski (73’ Guercio) - Pieńko (87' Kurowski), Urbański - Chmiel (54’ Mucha).

Włochy: Mastrantonio - Missori, Chiarodia, Dellavale, Stivanello - Faticanti (85' Kumi), Hassa, Lipani (85' Di Maggio), Kayode (85' Regonesi) - Mancini (58’ Raimondo), D’Andrea (72’ Vignato).

Żółte kartki: Oyedele, Brzozowski, Kozubal (Polska), D’Andrea, Dellavale, Mancini (Włochy).

Czerwona kartka: Wiktor Matyjewicz (Polska) 90 +3.

Sędzia: Arda Kardesler (Turcja).

Maciej Słomiński, Interia