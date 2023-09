Reprezentacja Polski do lat 18 ponownie zagrała prawdziwy "koncert". Przypomnijmy, że w sobotę pokonała Arabię Saudyjską 4:0, a we wtorek takim samym stosunkiem bramek wygrała z Austrią. W pierwszej serii gier trzykolejkowej fazy grupowej podopieczni Marcina Włodarskiego zremisowali z Chorwacją, gospodarzami towarzyskiego turnieju, który ostatecznie padł łupem "Biało-Czerwonych".

Nasi zawodnicy zaczęli strzelanie bardzo szybko, bo już w 5. minucie, gdy Marcel Reguła dośrodkował piłkę wprost na głowę Daniela Mikołajczyka. "Orły" pokazywały duże chęci do gry ofensywnej, co opłaciło się w 26. minucie, gdy faulowany w polu karnym Oskar Tomczyk sam wymierzył sprawiedliwość z jedenastego metra. Jeszcze przed przerwą Austriacy popełnili kolejne przewinienie we własnej "szesnastce", a swojego drugiego gola strzelił Mikołajewski.

Polska U-18 wysoko wygrała z Austrią. Niedługo mistrzostwa świata

Piłkarze Manfreda Zsaka próbowali w pierwszym kwadransie drugiej połowy rzucić się do odrabiania trzybramkowej straty, próbowali dominować, ale za chwilę spuścili z tonu. Do głosu znów doszli Polacy. Trener Włodarski naciskał, by atakowali przeciwników do ostatniego gwizdka sędziego. W 83. minucie Mike Huras ładnie zagrał piętą do Mikołajewskiego, który skompletował hat-tricka.