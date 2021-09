Nowy prezes PZPN Cezary Kulesza zaczyna wprowadzać pierwsze zmiany w szkoleniu młodzieży w polskiej piłce nożnej. Zgodnie z apelami części piłkarskiego środowiska, podjęto decyzję o tym, by od sezonu 2021/2022 zlikwidować ewidencję wyników oraz tabele w najmłodszych kategoriach wiekowych.

Dlaczego to tak ważna zmiana? Na taki krok zdecydowano się wcześniej w kilku innych krajach. Pokrótce, chodzi o to, by w rywalizacji najmłodszych piłkarzy nacisk kłaść na rozwój i aspekty szkoleniowe, a nie - momentami niezdrową - rywalizację o punkty, zwycięstwa, miejsce w tabeli. Nierzadko bywało bowiem tak, że trenerzy, rodzice czy działacze tak mocno koncentrowali się na wynikach i tabelach, że podporządkowywano temu proces szkoleniowy, tracąc po drodze to, co najważniejsze w najmłodszych kategoriach wiekowych: radość z gry małych piłkarzy, rozwój ich umiejętności technicznych i kreatywność. W tej zmianie chodzi o to, by dzieci nie były na boiskach poddawane zbyt dużej presji, by nie bały się popełniać błędów i na nich uczyć.

"Na posiedzeniu 2 września 2021 roku zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę, zgodnie z którą od sezonu 2021/2022 likwiduje się ewidencje wyników i tabel w kategoriach wiekowych G2 (skrzat) - E1 (orlik)" - poinformował PZPN. - "W protokołach meczowych i sprawozdaniach sędziowskich nie będą wpisywane wyniki spotkań."

Cezary Kulesza wyjaśnił przyczyny podjęcia tego kroku na Twitterze. - Dziś wchodzi w życie pierwszy element szeroko zakrojonej reformy szkolenia. Rozpoczynamy od rozgrywek dzieci w wieku 6-11 lat. Jesteśmy przekonani, tak jak liczni eksperci, że szkolenie dzieci powinno opierać się na zabawie, a nie rywalizacji - podkreślił.

Jak podkreślają eksperci, teraz ważne jest, by za tym poszły działania edukacyjne skierowane wobec trenerów, ale też rodziców młodych sportowców. Bo wiele zależy właśnie od ich podejścia do rywalizacji najmłodszych piłkarzy.





PZPN zakłada okres przejściowy

PZPN tłumaczy, jak ten projekt ma wyglądać w szczegółach: "W rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 rozgrywki te odbywać się będą zgodnie z dotychczasową formą przyjętą przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, lecz bez wyników i tabel. Od rundy wiosennej wszystkie wojewódzkie ZPN, będą prowadzić rozgrywki dziecięce według jednolitego systemu, ustalonego przez Departament Szkolenia i Reprezentacji Narodowych PZPN."

Jak podkreślono, w sezonie 2021/2022 ma jeszcze obowiązywać swoisty okres przejściowy, umożliwiający wojewódzkim ZPN prowadzenie tabel ligowych w rozgrywkach kategorii orlik starszy, w celu ustalenia kolejności drużyn na koniec sezonu rozgrywkowego.

