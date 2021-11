17-letni bramkarz Alex Borto na co dzień występuje w szkółce angielskiego Fulham. Jego rodzice i reszta rodziny pochodzi z Polski, ale Borto urodził się i wychował w USA. Jakiś czas temu powiedział jednak, że chce grać dla reprezentacji Polski.

Ten plan młodego golkipera może być już nieaktualny, bowiem otrzymał on powołanie do kadry Stanów Zjednoczonych do lat 20. Wśród innych powołanych jest także Gabriel Słonina, posiadający polskie obywatelstwo. Gracz akademii Chicago Fire występował już w reprezentacji USA do lat 15, 16 i 17.

Gabriel Słonina - największy bramkarski talent w USA

Kolejny gracz chce reprezentować Polskę. "Może być o nim głośniej"

Reklama

- Gabriel Słonina to największy talent od długiego czasu. W młodzieżowych reprezentacjach USA wymiata. Polskie korzenie ma też aktualny bramkarz San Jose Earthquakes JT Marcinkowski (rocznik 1997). Na moim radarze jest też Sebastian Pliszka (roczni 2004) z Hartford Athletic - mówiła Katarzyna Przepiórka, redaktor naczelna "Amerykańskiej Piłki, dla Interii.

Słoninę i Borto łączy wyraźna deklaracja, o chęci gry w "Biało-Czerwonych" barwach. Spekuluje się, że wypowiedzi te mogły wpłynąć na powołanie ich do kadry młodzieżowej, a w przyszłości na przetestowanie ich i tym samym "zaklepanie" ich losów już w seniorskim futbolu.

MR