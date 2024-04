Pominięty przez Marciniaka sędzia zabiera głos. Decyzja wcale go nie zaskoczyła. "Wiedziałem"

Zespół Szymona Marciniaka, bez większych zaskoczeń, otrzymał powołanie na nadchodzące Mistrzostwa Europy w Niemczech. To, co już jednak zaskoczeniem było, to skład podany przez najlepszego polskiego arbitra. Ten przez 17 lat współpracował z Pawłem Sokolnickim, ale tym razem zabrakło miejsca dla tego asystenta. Sam zainteresowany zdaje się nie chować urazy i na łamach Przeglądu Sportowego przyznał, że decyzja nie była dla niego zaskoczeniem.