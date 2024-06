Mechaniczna pomarańcza. Najlepsza drużyna wszech czasów?

Lato roku 1988 było tak upalne, że wręcz pomarańczowe. Eliminacje do ME również przebiegały pod znakiem pomarańczy, tym bardziej że Polacy w kwalifikacyjnej grupie V trafili na Holendrów, a do ośmiodrużynowych finałów awansował tylko zwycięzca grupy, czyli "Oranje". Nie była to tragedia, ówczesne media bezustannie powtarzały, że mistrzostwa Starego Kontynentu to impreza bez porównania trudniejsza od mundialu i faktycznie na udział w Euro musieliśmy poczekać jeszcze długie 20 lat.

