W pewnym momencie wydawało się, że awans, który w dniu losowania grup eliminacji był praktycznie nie do przegrania, wymknął się Polakom z rąk. Jednak decyzja o zwolnieniu Fernando Santosa i zastąpieniu go Michałem Probierzem okazała się bardzo trafiona. Polski trener przejął kadrę w trudnym momencie, ale mimo to potrafił ją "odgruzować", a na koniec wprowadzić na mistrzostwa Europy.