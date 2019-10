Reprezentacja Włoch pokonała 2-0 Grecję i na trzy kolejki przed końcem zapewniła sobie awans na Euro 2020. Włosi odnieśli dotychczas komplet siedmiu zwycięstw.

Siedem spotkań i siedem zwycięstw - Włosi zapewnili sobie awans na Euro 2020, choć dzisiejsze zwycięstwo nie przyszło im łatwo. Grecja, która dotychczas wygrała tylko jedno spotkanie, długo skutecznie broniła się przed naporem rywala.

Co więcej, w pierwszej połowie to właśnie Grecy stworzyli sobie najbardziej dogodną sytuację do zdobycia bramki. Świetnie spisał się jednak włoski golkiper Gianluigi Donnarumma.

W drugiej połowie Włosi zaatakowali z większą werwą i po godzinie gry objęli prowadzenie. Andreas Bouchalakis zablokował strzał ręką w polu karnym i sędzia wskazał na jedenasty metr. Rzut karny wykorzystał niezawodny w tym elemencie gry Jorginho.

12 minut przed końcem wynik na 2-0 podwyższył Federico Bernardeschi. Skrzydłowy Juventusu oddał płaskie uderzenie sprzed pola karnego.

Włosi zagrali dziś w nietypowych dla siebie zielonych strojach. Są drugą reprezentacją, która zapewniła sobie awans na Euro 2020. Wcześniej ta sztuka udała się Belgii.



Włochy - Grecja 2-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Jorginho (63.), 2-0 Bernardeschi (78. - z rzutu karnego).

7. kolejka Euro 2020-Kwalifikacje

2019-10-12 20:45 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: S. Karasev Włochy Grecja 2 0 DO PRZERWY 0-0 Jorginho 63' F. Bernardeschi 78'

2 0 Włochy Grecja Donnarumma Acerbi Bonucci D'Ambrosio Spinazzola Barella Jorginho Verratti Chiesa Immobile Insigne Paschalakis Bakakis Hatzidiakos Siovas Stafylidis Bouchalakis Zeca Kourmpelis Limnios Bakasetas Koulouris SKŁADY Włochy Grecja Gianluigi Donnarumma Alexandros Paschalakis Francesco Acerbi Michalis Bakakis Leonardo Bonucci 14′ 14′ Pantelis Hatzidiakos Danilo D'Ambrosio Dimitrios Siovas Leonardo Spinazzola Konstantinos Stafylidis 87′ 87′ Nicolò Barella 62′ 62′ 75′ 75′ Andreas Bouchalakis 63′ (k.) 63′ (k.) Luiz Frello Jorginho José Carlos Gonçalves Rodrigues Marco Verratti Dimitrios Kourmpelis 39′ 39′ Federico Chiesa Dimitris Limnios 79′ 79′ Ciro Immobile 79′ 79′ Anastasios Bakasetas Lorenzo Insigne 27′ 27′ 67′ 67′ Efthymios Koulouris REZERWOWI Alex Meret Sokratis Dioudis Salvatore Sirigu Odisseas Vlachodimos Cristiano Biraghi 75′ 75′ Dimitris Giannoulis Armando Izzo Leonardo Koutris Gianluca Mancini Konstantinos-Vassilios Lambropoulos Alessio Romagnoli Ioannis Fetfatzidis Bryan Cristante Konstantinos Galanopoulos Vincenzo Grifo 79′ 79′ Petros Mandalos 87′ 87′ Nicolo Zaniolo Emmanouil Siopis 79′ 79′ Andrea Belotti 67′ 67′ Anastasios Donis 39′ 39′ 78′ 78′ Federico Bernardeschi Vangelis Pavlidis Stephan El Shaarawy Marios Vrousai

STATYSTYKI Włochy Grecja 2 0 Posiadanie piłki 72% 28% Strzały 11 5 Strzały na bramkę 6 2 Rzuty rożne 8 4 Faule 9 10 Spalone 3 0