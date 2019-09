W 5. kolejce eliminacji do Euro 2020, wicelider grupy polskiej G - Izrael podejmuje Macedonię Północną. Czy podopieczni Andreasa Herzoga zbliżą się do Polski na dwa punkty? Śledź relację razem z Interią!

Przed spotkaniem w tabeli "polskiej" grupy Izrael zajmował drugie miejsce, mając na koncie siedem punktów. Macedończycy natomiast mieli na koncie cztery "oczka" i plasowali się na przedostatniej lokacie.

Izraelczycy przystępowali do tego spotkania mając na koncie tylko jedną, za to bardzo bolesną porażkę - tę z Polską, poniesioną w Warszawie (0-4). Mimo to, to oni byli zdecydowanymi faworytami tego starcia, a do zwycięstwa miał ich poprowadzić lider klasyfikacji strzelców eliminacji - Eran Zahavi.



W pierwszym kwadransie gra toczyła się w leniwym tempie. Gospodarze byli stroną dominującą już od początku spotkania. Często spychali Macedończyków w ich pole karne, starając się rozwiązać akcję w ataku pozycyjnym, lecz brakowało im przebłysków, którymi zdołaliby zaskoczyć rywali. Podopieczni Igora Angelovskiego także starali się przeprowadzić kilka składnych akcji, ale i z ich poczynań początkowo niewiele wynikało.

W 24. minucie piłkę do siatki przyjezdnych posłał Munas Dabbur. Stole Dimitrievski popełnił fatalny błąd, nie przecinając dośrodkowania, do którego wyszedł. Zrehabilitował się broniąc strzał Zahaviego, ale przy dobitce Dabbura był już bez szans. Radość snajper Sevilli nie trwała jednak długo - arbiter odgwizdał zagranie ręką i grę z własnego pola karnego wznowili Macedończycy.



Ta sytuacja pobudziła nieco gości, którzy wyprowadzili kilka odważnych ataków, nie zagrażając jednak specjalnie Ofirowi Marcianowi. W grę podopiecznych Herzoga wciąż wkradało się za to sporo niedokładności.



Pod koniec pierwszej połowy mieliśmy krótką przerwę, spowodowaną drobnym urazem Dimitrievskiego. Golkiper Bałkańczyków został trącony przez Dabbura po tym, jak wyprzedził go w wyścigu o piłkę zgraną głową przez Ezgjana Alioskiego.



Do przerwy na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis.

Izrael - Macedonia Północna 0-0 - trwa przerwa

2019-09-05 20:45 | Stadion: Yaakov Turner Toto Stadium | Arbiter: A. Ekberg 0 0 Izrael Macedonia Północna Marciano Ben Harush Dasa Dgani Elhamed Taha Natcho Peretz Solomon Zahavi Dabour Dimitrievski Bejtulai Musliu Ristevski Velkovski Elmas Ademi Bardhi Nikolov Nestorovski Alioski SKŁADY Izrael Macedonia Północna Ofir Meir Marciano Stole Dimitrievski Omri Ben Harush Egzon Bejtulai Eli Dasa Visar Musliu Orel Dgani Kire Ristevski Hatem Abd Elhamed Darko Velkovski Loai Taha Eljif Elmas Bibras Natcho Arijan Ademi Dor Peretz Enis Bardhi Manor Solomon 7′ 7′ Boban Nikolov Eran Zahavi Ilija Nestorovski Moanes Dabour Ezdzhan Alioski REZERWOWI Yoav Pini Gerafi Dejan Iliev Ariel Harush Damjan Shishkovski Ben Bitton Ljupche Doriev Raz Shlomo Gjoko Zajkov Almog Cohen Stefan Spirovski Dan Leon Glazer Iwan Triczkowski Beram Kayal Kire Markoski Gadi Kinda Goran Pandev Dia Saba Marjan Radeski Yonatan Cohen Vlatko Stojanovski Tomer Hemed Aleksandar Trajkovski Shon Zalman Weissman Krste Velkoski

STATYSTYKI Izrael Macedonia Północna 0 0 Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 5 5 Strzały na bramkę 3 2 Rzuty rożne 2 2 Faule 6 8 Spalone 0 1