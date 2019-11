Belgia pokonała Rosję 4-1 i oprócz Włochów jest drugą ekipą w eliminacjach do Euro 2020, która zwyciężyła we wszystkich rozegranych meczach grupowych.

Drużyna Roberto Martineza jak burza przeszła przez eliminacje do Euro 2020 i swoją dobrą dyspozycję potwierdziła również w meczu z Rosją.

Już w 18. minucie spotkania Romelu Lukaku wysłał pierwsze ostrzeżenie defensywie Rosji, a chwilę potem piłka zatrzepotała w siatce.

Eden Hazard dobrze zagrał do Thorgana Hazarda, zawodnik Borussii Dortmund złamał akcję do środka i bardzo mocnym strzałem pokonał Guilherme. Drużyna Belgii cały czas atakowała i po niespełna 10 minutach zdobyła drugą bramkę.

Toby Alderweireld precyzyjnie przerzucił piłkę w polu karnym. Doskoczył do niej Lukaku i zgrał przed pole karne. Tam dopadł do niej Eden Hazard i strzałem z dystansu podwyższył wynik spotkania. Zawodnik Realu Madryt dołożył kolejne trafienie tuż przed zakończeniem pierwszej części gry.



Podopieczni Roberto Martineza rozegrali składną akcję, futbolówka trafiła do Kevina De Bruyne, który zagrał ją wzdłuż pola karnego do Edena Hazarda. Skrzydłowemu Belgii nie zostało nic innego jak dopełnić formalności i wpakować piłkę do siatki.

Goście przeważali i w 72. minucie ponownie trafili do bramki. Lukaku popędził boczną strefą boiska, zszedł lekko do środka i posłał potężny strzał wprost w dolny róg bramki Rosji.

Gospodarzom udało się zdobyć honorowe trafienie na 10 minut przed końcem meczu Georgiy Dzhikiya dobił piłkę po interwencji Thibauta Courtoisa.

W końcówce spotkania ponownie groźne uderzył Hazard, jednak tym razem dobrze interweniował Guilherme.



PA



9. kolejka Euro 2020-Kwalifikacje

2019-11-16 18:00 | Stadion: Saint-Petersburg Stadium | Arbiter: A. Soares Dias Rosja Belgia 1 4 DO PRZERWY 0-3 G. Dzhikiya 79' T. Hazard 19' E. Hazard 33',40' R. Lukaku 72'

1 4 Rosja Belgia Courtois Alderweireld Boyata Castagne Vermaelen De Bruyne Witsel Mertens Lukaku Hazard 2 Hazard Guilherme Dzhikiya Figueira Fernandes Petrov Siemionow Miranchuk Jonow Ozdoev Zobnin Żyrkow Dziuba SKŁADY Rosja Belgia . Guilherme Thibaut Courtois 79′ 79′ Georgiy Dzhikiya Toby Alderweireld Mário Figueira Fernandes Anga Dedryck Boyata 3′ 3′ Sergiej Pietrow Timothy Castagne Andriej Siemionow 67′ 67′ Thomas Vermaelen Aleksiej Miranczuk Kevin De Bruyne Aleksiej Jonow Axel Witsel Magomed Ozdojew 52′ 52′ Dries Mertens 62′ 62′ Roman Zobnin 72′ 72′ 77′ 77′ Romelu Lukaku 50′ 50′ Jurij Żyrkow 33′, 40′ 33′, 40′ Eden Hazard 81′ 81′ Artjom Dziuba 19′ 19′ Thorgan Hazard REZERWOWI Sosłan Dżanajew Simon Mignolet Anton Szunin Matz Sels Maksim Belyaev Elias Cobbaut Dmitri Chistyakov 67′ 67′ Jason Denayer Vyacheslav Karavaev Yannick Carrasco Fiodor Kudriaszow Leander Dendoncker Ilzat Akhmetov Dennis Praet 50′ 50′ Zelimkhan Bakaev 52′ 52′ Youri Tielemans Daniil Fomin Hans Vanaken Aleksander Jerokin 77′ 77′ Michy Batshuayi 62′ 62′ Daler Kuziajew Christian Benteke 81′ 81′ Nikolay Komlichenko Divock Origi

STATYSTYKI Rosja Belgia 1 4 Posiadanie piłki 57% 43% Strzały 12 10 Strzały na bramkę 5 9 Rzuty rożne 7 1 Faule 13 3 Spalone 3 0