W grupie D kwestia awansu do Euro 2020 ważyła się do ostatniej kolejki. W niej Dania zremisowała z Irlandią 1-1 i zapewniła sobie awans do Euro 2020. Na turniej pojedzie też Szwajcaria, która wygrała grupę.

10. kolejka Euro 2020-Kwalifikacje

2019-11-18 20:45 | Stadion: Aviva Stadium | Arbiter: F. Brych Irlandia Dania 1 1 DO PRZERWY 0-0 M. Doherty 85' M. Braithwaite 73'

W pierwszej połowie piłkarze Irlandii i Danii grali bardzo agresywnie. Pod bramkami niewiele się działo. Taki styl bardzo odpowiadał podopiecznym Micka McCarthy’ego i w efekcie dwóch Duńczyków zeszło z kontuzjami, jeszcze przed przerwą. Na początku meczu boisko opuścił Thomas Delaney, a później, z zabandażowaną głową, zmieniony został Andreas Cornelius.

Irlandczycy faulowali jednak sprytnie i nie zostali ukarani kartkami. Duńczycy próbowali się dostosować do takiego stylu gry. W efekcie, w 33. minucie, żółtą kartkę otrzymał Lasse Schone.

Pierwszą indywidualną karę, którykolwiek z Irlandczyków otrzymał dopiero po przerwie. W 55. minucie Glenn Whelan zobaczył żółtą kartkę za faul na Yussufie Poulsenie.

W tym fragmencie meczu to właśnie gospodarze byli aktywniejsi. Mieli kilka sytuacji, szczególnie po rzutach rożnych, ale brakowało im precyzji.

Niewykorzystane sytuacje zemściły się na Irlandczykach w 73. minucie. Henrik Dalsgaard zagrał w pole karne. Zza pleców obrońców wybiegł Martin Braithwaite i trącił piłkę, czym zaskoczył bramkarza.

Jednak Irlandczycy się nie poddawali i w końcówce ich wysiłek został nagrodzony. Po wrzutce z lewej strony Endy Stevensa, głową do siatki trafił Matt Doherty.

Ta bramka nic jednak gospodarzom nie dała. Mecz zakończył się remisem, a oni zajęli trzecie miejsce w grupie z 13. punktami na koncie. Za to Duńczykom remis wystarczył do awansu. Zgromadzili oni 16 "oczek" i zajęli drugie miejsce w grupie. O punkt więcej zdobyła Szwajcaria, która w ostatniej kolejce pokonała Gibraltar 6-1.

Irlandia - Dania 1-1 (0-0)

Bramki: 0-1 Braithwaite (73.), 1-1 Doherty (85.)

Irlandia: Randolph - Doherty, Duffy, Egan (46. Clark), Stevens - Browne, Hendrick, Whelan, Hourihane (68. Robinson), McClean - McGoldrick.

Dania: Schmeichel - Dalsgaard, Jorgensen, Kjaer, Stryger Larsen - Braithwaite, Shone, Delaney (13. Hojbjerg), Eriksen - Poulsen, Cornelius (33. Dolberg).

1 1 Irlandia Dania Randolph Doherty Duffy Egan Stevens Browne Hendrick Hourihane McClean Whelan McGoldrick Schmeichel Dalsgaard Jørgensen Kjaer Larsen Eriksen Delaney Schoene Yurary Poulsen Cornelius Braithwaite Christensen SKŁADY Irlandia Dania Darren Randolph 90′ 90′ Kasper Schmeichel 85′ 85′ Matt Doherty Henrik Dalsgaard Shane Duffy Mathias Jorgensen 46′ 46′ John Egan Simon Kjaer Enda Stevens Jens Stryger Larsen Alan Browne Christian Eriksen Jeffrey Hendrick 13′ 13′ Thomas Delaney 68′ 68′ Conor Hourihane 33′ 33′ 84′ 84′ Lasse Schoene 78′ 78′ James McClean Yussuf Yurary Poulsen 55′ 55′ 82′ 82′ Glenn Whelan 33′ 33′ Andreas Evald Cornelius David McGoldrick 73′ 73′ Martin Braithwaite Christensen REZERWOWI Kieran O'Hara Jesper Hansen Mark Travers Frederik Roennow 46′ 46′ Ciaran Clark Joachim Andersen Kevin Long Peter Ankersen Robbie Brady 84′ 84′ Andreas Christensen Jack Byrne Jonas Knudsen Josh Cullen 13′ 13′ Pierre Emil Hoejbjerg Alan Judge Christian Nørgaard James Collins Robert Skov 82′ 82′ Sean Maguire Daniel Wass Troy Parrott 33′ 33′ Kasper Dolberg 68′ 68′ Callum Robinson Christian Gytkjaer

STATYSTYKI Irlandia Dania 1 1 Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 11 3 Strzały na bramkę 4 2 Rzuty rożne 8 3 Faule 7 11 Spalone 2 0

