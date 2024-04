W 2020 roku podczas piłkarskich mistrzostw Europy filmy z udziałem angielskich kibiców bijących się z fanami innych reprezentacji pojawiały się praktycznie co kilka dni. Nie inaczej było np. w dniu finału imprezy, który rozgrywany był w Londynie na stadionie Wembley.

Anglicy ostrzegają przed chuliganami, którzy pojawią się na Euro w Niemczech

Dziennikarz na początku zwraca uwagę na to, że problem związany z rozbojami dokonywanymi przez grupy ultrasów rozlał się praktycznie po całej Europie , a niemiecka policja podczas Euro będzie miała spory problem, aby sobie z nim poradzić. Aby podeprzeć swoją teorię, zacytował doktora Geoffa Pearsona, który jest profesorem prawa na Uniwersytecie w Manchesterze i "jednym z największych brytyjskich autorytetów w dziedzinie chuligaństwa piłkarskiego, który przez ponad trzy dekady obserwował kibiców, bandytów i policję".

Na początek oberwało się Włochom, którzy zaszli Anglikom za skórę podczas fazy grupowej Ligi Mistrzów . Właśnie wtedy w Mediolanie doszło do ataku na kibica Newcastle United Eddiego McKaya, który został trzykrotnie dźgnięty ostrym narzędziem i wylądował w szpitalu. Poszkodowany później sam mówił, że atak był niczym niesprowokowany, a spowodowany był jedynie faktem posiadania przez niego koszulki w czarno-białe pasy .

W dalszych akapitach autor przyznaje, że plaga chuligaństwa piłkarskiego, która tak bardzo naznaczyła angielskie rozgrywki w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, nie zniknęła całkowicie. W tekście podkreśla jednak słowa doktora Pearsona, który twierdzi, że dziś angielscy kibice nie stanowią największe zagrożenia, a wręcz przeciwnie - to oni są najbardziej zagrożeni.

Polacy są postrzegani jako zagrożenie. "Jedni z najbardziej brutalnych"

W artykule autor zwracał uwagę na ultrasów greckich i turekich, którzy regularnie biją się we własnych krajach przy okazji meczów piłki nożnej. Później przeszedł do Polaków - tutaj posłużył się przykładami spotkań Legii Warszawa w Lidze Konferencji w bieżącym sezonie. - Holenderscy i polscy kibice również byli zaangażowani w poważne zamieszki, a Ultras z Polski są obecnie uważani za jednych z najbardziej brutalnych na świecie - przypomniał. Chodziło oczywiście o spotkanie AZ Alkmaar - Legia Warszawa, w dniu którego w Holandii doszło do zamieszek z udziałem miejscowej policji. Po tych zdarzeniach aresztowani zostali dwaj zawodnicy polskiego klubu - Josue i Pankov.