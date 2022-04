Wielka bijatyka pod stadionem. Walczyli ze sobą... kibice jednego klubu

Paweł Czechowski Liga MX

Wygląda na to, że meksykańscy kibice piłkarscy nie wynieśli żadnej lekcji po wyjątkowo smutnych wydarzeniach z marca tego roku, kiedy to doszło do brutalnych starć między fanami Queretaro F.C. i Atlas F.C. na stadionie La Corregidora. Tym razem do wybuchu zamieszek doszło pod obiektem Cruz Azul - różnica jest jednak taka, że... teraz bili się tylko fani jednego zespołu.

Zdjęcie Pseudokibice Cruz Azul wywołali kolejny skandal w Lidze MX / PEDRO PARDO/AFP/East News / East News