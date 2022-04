Piłkarz zupełnie zapomniał się na boisku. Koledzy ukrywali go przed sędzią

Paweł Czechowski Liga MX

Do nietypowej sytuacji doszło podczas meczu meksykańskiej ekstraklasy między Queretaro i Tigres - zawodnik drugiej z tych drużyn, Yeferson Soteldo strzelił bardzo ładnego gola zza pola karnego po czym zdjął koszulkę w geście radości zapominając jednak, że... grozi mu czerwona kartka. Jego koledzy postanowili więc ukryć go przed wzrokiem sędziego otaczając go swoistym kordonem. To jednak, jak można się domyśleć, niewiele pomogło.

Zdjęcie Liga MX. Queretaro - Tigres. Yeferson Soteldo w otoczeniu kolegów wkłada ponownie koszulkę / Jam Media / Contributor / Getty Images