Liga Mistrzów. Zobacz wszystkie skróty meczów 6. kolejki fazy grupowej

Liga Mistrzów 2021/2022 - skróty

W hitowym starciu Real Madryt uporał się z Interem Mediolan. Inna ekipa ze stolicy Hiszpanii, Atletico, wyszarpała awans do 1/8 finału po thrillerze w Porto, w którym arbiter pokazał trzy czerwone kartki. Do tego finalna rozpacz w ekipie Milanu. W środę Bayern Monachium w hicie wyrzucił Barcelonę za burtę LM! Zobacz, co wydarzyło się we wtorkowych i środowych meczach ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów!

Zdjęcie FC Porto - Atletico Madryt. To była prawdziwa wojna! / East News