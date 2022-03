Real Madryt - PSG

Paryżanie pojechali do Madrytu z jednobramkową zaliczką, wywalczoną na Parc des Princes. Na Estadio Santiago Bernabeu zdołali nawet objąć prowadzenie, ale... później sprawy w swoje ręce wziął Karim Benzema, który skompletował hat-tricka i zapewnił awans "Królewskim".

Kliknij TUTAJ, by przejść do relacji z meczu Real Madryt - PSG

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt – Paris Saint-Germain 3-1 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Manchester City - Sporting

Po pierwszym spotkaniu, wygranym przez Manchester City 5-0, rewanż był już tylko formalnością. Nie padła w nim już żadna bramka i podopieczni Pepa Guardioli zameldowali się w kolejnej fazie rozgrywek.

Reklama

Kliknij TUTAJ, by przejść do relacji z meczu Manchester City - Sporting

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Man City - Sporting. Liga Mistrzów: SKÓRT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Bayern Monachium - FC Salzburg 7-1

Ten mecz był prawdziwym popisem Roberta Lewandowskiego, który skompletował najszybszego w historii Ligi Mistrzów hat-tricka. Chrapkę na strzelanie goli mieli także jego koledzy, co zakończyło się widowiskową kanonadą.

Kliknij TUTAJ, by przejść do relacji z meczu Bayern Monachium - FC Salzburg

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern – Salzburg 7-1 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Liverpool - Inter 0-1

"The Reds" przed rewanżem znajdowali się w dość komfortowej sytuacji, po wygranej 2-0 we Włoszech. Inter postraszył jednak podopiecznych trenera Juergena Kloppa, zdobywając bramkę w 62. minucie meczu. Jak się jednak okazało, było to jedyne trafienie w tym spotkaniu.

Kliknij TUTAJ, by przejść do relacji z meczu Liverpool - Inter