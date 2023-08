Niezwykła opcja dla Papszuna, to byłby hit. We Francji nie mają wątpliwości

Marek Papszun, jeden z głównych architektów sukcesu Rakowa Częstochowa w ostatnich latach, swoje odejście z ekipy "Medalików" ogłosił w dosyć niespodziewanych okolicznościach, bowiem jeszcze przed tym, zanim zespół z Limanowskiego ostatecznie przypieczętował swoje pierwsze mistrzostwo Polski.

Miejsce 49-latka zajął jego zaufany człowiek - dotychczasowy asystent Dawid Szwarga, który wraz ze swoimi podopiecznymi walczy obecnie o awans do Ligi Mistrzów z FC Kopenhaga. Papszun tymczasem... po kilku miesiącach wciąż pozostaje bez zatrudnienia.

Nie oznacza to jednak oczywiście, że były sternik Rakowa cieszy się brakiem zainteresowania - wręcz przeciwnie, bo spekulacji związanych z jego kolejnym zatrudnieniem nie brakuje. Sam zainteresowany daje do zrozumienia, że chętnie spróbowałby swoich sił w jakiejś zagranicznej drużynie - podobno nawet rozpoczął intensywny kurs języka angielskiego. Być może powinien on obecnie jednak, mówiąc pół żartem, pół serio, rozważyć również i... naukę francuskiego.

Dawid Szwarga podsumował mecz Raków Częstochowa - FC Kopenhaga. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Marek Papszun jako trener Girondins Bordeaux? "Ma charakter i jasne pomysły"

Poświęcony zespołowi Girondins Bordeaux portal webgirondins.com umieścił bowiem Polaka w gronie trenerów, którzy świetnie nadawaliby się do przejęcia klubu w przypadku zwolnienia dotychczasowego menedżera, Davida Guiona. Ten zaś, po całkiem udanym poprzednim sezonie, w czasie którego "Żyrondyści" byli o krok od powrotu do ekstraklasy, teraz zaczął kampanię 23/24 od przegranej, zwycięstwa i porażki - co uplasowało GB na zaledwie 15. pozycji w tabeli.

Nieznany (francuskiej - dop. red.) opinii publicznej 49-latek ma o czym opowiadać. W czasie siedmiu sezonów i podczas ponad 300 meczów spędzonych na ławce Rakowa napisał historię tego klubu ~ - czytamy w artykule autorstwa Marvina Kappesa, socio Girondins Bordeaux

"To bardziej oryginalny profil szkoleniowca, ale nie wziął się on z nikąd. Marek Papszun to trener z charakterem i klarownymi pomysłami. Doskonale posługuje się systemem 3-4-2-1, czyli stylem odmiennym od obecnego stylu Davida Guiona. Wygląda na to, że byłaby to niezła niespodzianka na ławce Girondins" - dodano w tekście, w którym wymieniono również nazwiska takich menedżerów, jak Stephan, Montanier, Ferrer czy Digard.

Girondins Bordeaux to jeden z najbardziej utytułowanych francuskich klubów

Na razie nie ma oczywiście mowy o jakiejkolwiek konkretnej ofercie, aczkolwiek... zakontraktowanie Polaka przez zespół ze Stade Matmut-Atlantique byłoby bez wątpienia rozwiązaniem wartym dokładnych obserwacji. Zwłaszcza, że "Żyrondyści" mają wielkie apetyty na to, by nawiązać do dawnych sukcesów. GB to sześciokrotni mistrzowie Francji, którzy po raz ostatni triumfowali w Ligue 1 w 2009 roku. Na koncie mają też chociaż dziewięć krajowych pucharów czy Puchar Intertoto (1995).

Marek Papszun / KURT DESPLENTER / BELGA / AFP / AFP

Marek Papszun / Andrzej Iwanczuk /Reporter / East News