Girondins Bordeaux FC – AS Monaco. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Girondins Bordeaux FC: Poussin – Pembélé (77. Lacoux), Gregersen, Marcelo, Ahmedhodžić, G. Mensah – Oudin (77. Mara), Guilavogiu (C), J. E. Onana, Y. Adli (65. Ignatěnko) – Hwang Ui-jo.



Rezerwowi: Rouyard – Medioub, Mangas, Ignatěnko, Lacoux, Niang, Mara, Dilrosun.

Trenér: Jaroslav Plašil



AS Monaco: Nübel – Caio Henrique, Maripán, Disasi, Sidibé (61. Golovin) – Tchouaméni – Diop (43. G. Martins), Volland (42. Y. Fofana), Jean Lucas, Vanderson – Ben Yedder (C) (84. Akliouche).



Rezerwowi: Mannone – R. Aguilar, Akliouche, Y. Fofana, G. Martins, Jakobs, Golovin, Matsima, Matazo.

Trenér: Phillipe Clement