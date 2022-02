FC Metz - Olympique Marsylia. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Olympique Marsylia pokonał 2-1 na wyjeździe FC Metz w 24. kolejce Ligue 1. Arkadiusz Milik zdobył zwycięską bramkę ledwie sześć minut po wejściu do gry z ławki rezerwowych. To jego piąte ligowe trafienie w tym sezonie.



Bramki: 52. Maïga (Candé) – 26. Bakambu, 82. Milik (Kolašinac)



FC Metz: Caillard – Delaine, Bronn (C), Kouyaté, Amadou, Candé – Maïga (66. Sarr), Pajot (70. Nguette), B. Traoré, Boulaya – Mafouta (65. Niane).



Rezerwowi: Úkíddžá – Niakaté, Jemerson, Joseph, Sarr, Yade, Niane, Nguette, Mbengue.

Trenér: F. Antonetti.



Olympique Marsylia: Pau López – Lirola, Kamara, Saliba, Ćaleta-Car – Guendouzi (76. Kolašinac), P. Gueye, Gerson – Payet (C) (90+2. Balerdi) – Bakambu (76. Milik), B. Dieng (79. Ünder).



Rezerwowi: Ngapandouetnbu, Mandanda – Álvaro González, Balerdi, Kolašinac, Harít, Milik, Henrique, Ünder.

Trenér: J. Sampaoli.