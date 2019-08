Neymar wróci do Barcelony? Jak zakończy się ta saga transferowa? Wideo WIDEO |

Od kilku miesięcy pojawiają się coraz to nowsze doniesienia na temat powrotu Neymara do Barcelony. Relacja piłkarza z francuskim klubem jest coraz gorsza, więc przejście do "Dumy Katalonii" byłoby dobrym rozwiązaniem dla Brazylijczyka. Czy już niedługo zobaczymy go w koszulce "Blaugrany"?