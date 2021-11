15. kolejka Francja - Ligue 1

2021-11-28 20:45 | Stadion: Orange Vélodrome | Arbiter: Jérémie Pignard Olympique Marsylia ES Troyes Aube Champagne 1 0 DO PRZERWY 0-0 Pol Lirola 74'

Mecz odbył się przy pustych trybunach. To pokłosie ostatnich zamieszek na trybunach we Francji, także w spotkaniach udziałem Marsylii.



Kibice jednak nie musieli żałować, że nie zobaczyli spotkania z poziomu trybun. Nie bardzo bowiem było co oglądać. Wolne tempo, ostra gra, cztery żółte kartki, zero goli - tak wyglądała pierwsza połowa.



Arkadiusz Milik rozruszał defensywę rywali

Na początku drugiej było podobnie. Po godzinie gry gospodarze chyba oswoili się z brakiem dopingu i ciszą na własnym stadionie i zaczęli stwarzać groźne sytuacje. Dwie dobre szanse miał Arkadiusz Milik.



W 62. minucie Polak znalazł lukę w defensywie rywali, dostał podanie na wolne pole i uderzył sprzed pola karnego. Bramkarz jednak odbił piłkę.



10 minut później Gauthier Gallon ponownie był górą w pojedynku z Milikiem. Tym razem obronił strzał głową polskiego napastnika.



Pol Lirola zapewnił Marsylii zwycięstwo

W kolejnej sytuacji golkiper gości został już pokonany, choć nie przez Milika. Dimitri Payet "obsłużył" pięknym, prostopadłym podaniem Pola Lirolę, a ten wykorzystał sytuację sam na sam.



Do końca już niewiele się działo. W efekcie Marsylia utrzymała korzystny wynik.

Po tym zwycięstwie podopieczni Jorge Sampaoliego awansowali na czwarte miejsce w tabeli. Ma 26 punktów. Traci 14 do prowadzącego Paris Saint-Germain, ale tylko dwa, do wicelidera, którym jest Rennes.



1 0 Olympique Marsylia ES Troyes Aube Champagne López Rongier Saliba González Peres Guendouzi Lirola De La Fuente Payet Gueye Milik Gallon Biancone Rami Salmier Koné Giraudon Kouamé Rodrigues Baldé Tardieu Touzghar SKŁADY Olympique Marsylia ES Troyes Aube Champagne Pau López Sabata Gauthier Gallon Valentin Rongier Giulian Biancone William Alain André Gabriel Saliba 79′ 79′ Adil Rami Álvaro González Soberón 10′ 10′ Yoann Salmier Luan Peres Petroni 43′ 43′ 87′ 87′ Youssouf Koné Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié Jimmy Giraudon 74′ 74′ 87′ 87′ Pol Mikel Lirola Kosok 75′ 75′ N'Guessan Rominigue Kouamé 69′ 69′ Konrad De La Fuente 59′ 59′ Gerson Leal Rodrigues Gouveia Dimitri Payet 76′ 76′ Mama Samba Baldé 16′ 16′ Pape Alassane Gueye 17′ 17′ Florian Tardieu 82′ 82′ Arkadiusz Milik 76′ 76′ Yoann Touzghar REZERWOWI Steve Mandanda Jessy Moulin Jordan Kévin Amavi Oualid El Hajjam Leonardo Julián Balerdi Rossa Issa Kaboré Duje Caleta-Car 87′ 87′ Nassim Chadli Boubacar Bernard Kamara Dylan Chambost Amine Harit 75′ 75′ Xavier Chavalerin 82′ 82′ Gerson Santos da Silva 76′ 76′ Tristan Dingomé 69′ 69′ Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng 79′ 79′ Renaud Ripart 87′ 87′ Luis Henrique Tomaz de Lima 76′ 76′ Hyun-Jun Suk

STATYSTYKI Olympique Marsylia ES Troyes Aube Champagne 1 0 Posiadanie piłki 55,5% 44,5% Strzały 12 5 Strzały na bramkę 5 2 Rzuty rożne 7 3 Faule 10 17 Spalone 2 2