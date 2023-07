Zwrot akcji w sprawie transferu Kyliana Mbappe? Przypominają spotkanie w odrzutowcu

Przyszłość Mbappe jest dużą niewiadomą. Zresztą nie pierwszy już raz. Przed rokiem mieliśmy również duże zamieszenia z napastnikiem w roli głównej. Piłkarz długo nie obwieszczał swojej decyzji, a kończył mu się kontrakt z PSG . Ostatecznie, skuszony dużymi pieniędzmi, zgodził się przedłużyć umowę na dwa lata z opcją jeszcze jednego roku, ale to on miał w tej sprawie podjąć decyzję.

I ostatnio stwierdził, że wypełni kontrakt z mistrzem Francji (dwuletni), ale na tym koniec. Takie postawienie sprawy bardzo zdenerwowało jego obecnego pracodawcę. Prezes Nasser al-Khelaifi postanowił ukarać zawodnika, nie zabierając go na obóz do Azji.

Sytuację chciał wykorzystać Al-Hilal . Kluby z Arabii Saudyjskiej prowadzą transferową ofensywę, przyciągając wielkie gwiazdy z Europy. Mbappe miał być perłą w koronie . PSG za swojego gracza zrobiłoby 300 milionów euro, a to oznaczałoby transferowy rekord świata. Na razie należy on do Neymera , za którego klub ze stolicy Francji zapłacić FC Barcelona 222 miliony euro.

Kylian Mbappe nie chce do Arabii Saudyjskiej

"Pomimo przylotu delegacji Al Hilal do Paryża, Kylian Mbappé odrzucił możliwość negocjacji z tym klubem. Mbappe nie ma obecnie zamiaru rozpoczynać rozmów, pomimo propozycji 200 mln euro stałej pensji plus premie. Paris Saint-Germain jest przekonane, że Francuz już uzgodnił warunki umowy z Realem Madryt" - podał dziennikarza Fabrizio Romano.

O zainteresowaniu "Królewskich" napastnikiem mówiło się już rok temu. Wtedy piłkarz został jednak w Paryżu, wygląda na to, że teraz chce się przeprowadzić na Santiago Bernabeu . Tylko że Real nie zamierza płacić wielkich pieniędzy za Mbappe, gdy ten ma tylko rok do końca kontraktu.

I tutaj z pomocą może przyjść Liverpool. Według "Daily Mirror" w grę mogłoby wchodzić roczne wypożyczenie. I gazeta przypomina, że "The Reds" wcześniej interesowali się tym graczem. Do tego stopnia, że ich właściciel John W. Henry odbył z nim nawet dwugodzinną rozmowę na pokładzie swojego prywatnego odrzutowca. Było to na początku 2017 roku, a więc zanim Mbappe przeniósł się z Monaco do PSG.