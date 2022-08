Znakomity debiut Polaka w Ligue 1. Francuzi zachwyceni. "Wystrzelił"

Łukasz Poręba podpisał kontrakt z RC Lens na początku lutego - jego umowa z Zagłębiem Lubin powoli wygasała, skorzystał z szansy zaistnienia w znacznie mocniejszej lidze. Dla klubu z północy Francji to też była świetna inwestycja - Racing musiał zapłacić Zagłębiu tylko ok. 400 tys. euro za wyszkolenie piłkarza. 22-letni pomocnik w czterech pierwszych kolejkach nie ruszył się z ławki rezerwowych, tym razem dostał szansę od pierwszej minuty.

Świetny odbiór i asysta Łukasz Poręby

I ją wykorzystał - jego zespół pokonał Lorient 5-2, a Polak zaliczył asystę przy ostatnim golu Loisa Opendy w 86. minucie. Polak najpierw zaliczył odbiór przed swoim polem karnym i od razu zagrał piłkę do Opendy, który wybiegał z własnej połowy. Później ograł dwóch obrońców i uderzył przy bliższym słupku, obok Yvona Mvogo. "Wspaniale wystrzelony przez Łukasza Porębę" - napisała klub na twitterze.

Wcześniej to spotkanie wcale nie układało się tak dobrze dla Lens, które było faworytem starcia z Lorient. Rywale też są jednak małą rewelacją na początku sezonu, bo do dziś nie przegrali. A na początku drugiej połowy doprowadzili do remisu 2-2.

Poręba został zmieniony w 88. minucie. 10 minut wcześniej na murawie pojawił się z kolei Przemysław Frankowski.

Po pięciu kolejkach Lorient ma w dorobku cztery zwycięstwa i remis - z dorobkiem 13 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli. Taką samą zdobycz ma też pierwszy Paris Saint-Germain oraz trzeci Olympique Marsylia.