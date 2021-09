Kolejny mecz PSG rozegra jutro (godz. 21), w Lotaryngii z FC Metz, lecz wydaje się niemożliwe, by do dyspozycji był Lionel Messi.

Piłkarz opuścił wczoraj trening, a dzisiaj pojawił się komunikat medyczny na stronie paryskiego klubu.



- Lionel Messi, który uderzył się w lewe kolano w meczu z Lyonem, przeszedł we wtorek rano rezonans magnetyczny. Badanie potwierdziło oznaki stłuczenia kości. Kolejne badanie kontrolne zostanie przeprowadzone w ciągu 48 godzin - napisano.

Lionel Messi "uratowany" przez Mauricio Pochettino?

Przypomnijmy, że niedzielne spotkanie z Lyonem Messi nie dograł do końcowego gwizdka. Decyzją szkoleniowca supergwiazdor jako pierwszy w swoim nowym zespole zszedł z boiska. W 76. minucie zastąpił go Achraf Hakimi.



Dla Argentyńczyka była to swego rodzaju zniewaga, zgotowana mu przez trenera Mauricio Pochettino. Dziś można zadać sobie pytanie, czy gdyby nie ta decyzja, Messi nie pogłębiłby urazu...



