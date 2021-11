Zinedine Zidane od czasu swojego odejścia z Realu Madryt w maju bieżącego roku jest łączony z wieloma największymi europejskimi klubami - ostatnio pojawiły się spekulacje na temat tego, że Francuz mógłby przejąć Manchester United po Ole Gunnarze Solskjaerze, jednak koniec końców "Zizou" miał odrzucić taką możliwość. Mają się dla niego liczyć jedynie dwie opcje: reprezentacja Francji lub Paris Saint-Germain.

Wiele wskazuje na to, że były piłkarz jest zdecydowanie bliżej drugiego z tych wariantów. Jak informuje "Le Parisien", miał on już nawet odbyć pierwszą, wstępną rozmowę z przedstawicielami wicemistrzów Francji.



Zinedine Zidane rozmawiał z przedstawicielami PSG w luksusowym hotelu

Spotkanie między obiema stronami miało odbyć się w "Royal Monceau" - jednym z najbardziej luksusowych hotelów w Paryżu. W rozmowie z Zidane'em - według dziennika - brali udział Leonardo (dyrektor sportowy klubu) oraz Jean-Claude Blanc, menedżer generalny zespołu, a prywatnie dobry znajomy szkoleniowca.



Nieprzypadkowo kontakty między Zidane'em a PSG zostały zintensyfikowane akurat teraz - istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że Manchester United będzie chciał odkupić od paryżan ich obecnego trenera, Mauricio Pochettino - mającego być przy okazji w niezbyt dobrych relacjach z Leonardo. W ten sposób wszystkie elementy ułożyłyby się całkiem spójnie - Argentyńczyk odszedłby do Anglii, a na jego miejscu od razu znalazłby się Francuz.



Zinedine Zidane ma swoje zasady. Dlatego chciałby przejąć PSG latem

Jest jednak problem, który wydaje się być nie do przeskoczenia dla Paris Saint-Germain. Otóż o ile włodarze klubu nie mają zamiaru robić problemów Pochettino w sprawie odejścia w środku sezonu, o tyle Zidane upiera się by nie przejmować drużyny w momencie, gdy wciąż trwają rozgrywki. Nie chce przerywać zaplanowanego przez siebie odpoczynku od pracy i wolałby stawić się na Parc des Princes dopiero latem.



Po zakończeniu kampanii 2021/2022 jest jednak więcej niż prawdopodobne, że "Zizou" objąłby ster w "Les Parisiens". 49-latek nie chciałby bowiem czekać aż do zakończenia mundialu w Katarze, by zastąpić w reprezentacji Francji Didiera Deschampsa.



Zidane byłby z całą pewnością bardzo by się wpasował w wizję prezydenta PSG Nassera Al-Khelaifiego, który marzy o zdobyciu przez klub Ligi Mistrzów. Francuz jako trener trzykrotnie zdobywał puchar LM wraz z Realem Madryt - w 2016, 2017 i 2018 roku.

