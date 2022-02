Zinedine Zidane może świętować 50. urodziny jako nowy trener PSG. Perspektywa jego angażu na Parc des Princes z miesiąca na miesiąc wydaje się coraz bardziej realna. Po zakończeniu obecnego sezonu na szkoleniowym stanowisku Francuz miałby zastąpić Argentyńczyka Mauricio Pochettino.



"Daily Mirror" donosi, że Zidane jest w stałym kontakcie z szefami paryskiego klubu, a w minionym tygodniu postawił im nawet pierwszy warunek. Piłkarzem PSG musi zostać Cristiano Ronaldo. Dopiero potem przyjdzie czas na dyskutowanie o detalach współpracy.



Cristiano Ronaldo i Lionel Messi w jednym klubie?

Co na to szejkowie z Paryża? Jeśli przystaną na żądanie mistrza świata z 1998 roku, w jednym zespole spotkają się dwaj najwięksi rywale ostatnich lat - CR7 i Lionel Messi. Przez dekadę byli twarzami niezapomnianych konfrontacji Realu Madryt z Barceloną. Teraz mogą dzielić jedną szatnię.

Ronaldo był podopiecznym Zidane'a w latach 2016-2018, gdy Francuz z powodzeniem dowodził ekipą "Los Blancos". Obaj wspominają ten czas lepiej niż dobrze. Trzykrotnie wygrali Ligę Mistrzów, dokładając do tego po dwa triumfy w Superpucharze Europy i Klubowych Mistrzostwach Świata.

Portugalski gwiazdor znajdował się już niegdyś na celowniku PSG. Wówczas jednak "Królewscy" nie chcieli słyszeć o pożegnaniu lidera zespołu. Dzisiaj sytuacja jest zgoła odmienna - Ronaldo nie czuje się doceniany w Manchesterze United i po zakończeniu sezonu zamierza zmienić pracodawcę.



Niewykluczone, że gdzieś nad kanałem La Manche CR7 minie się z Pochettino. Argentyńczyk przymierzany jest do zastąpienia Ralfa Rangnicka, który na Old Trafford nie potrafił scalić zespołu złożonego z wielu indywidualności.



Kontrakt 37-letniego Ronaldo z MU zachowuje ważność do połowy 2023 roku. W tym sezonie Portugalczyk rozegrał dla "Czerwonych Diabłów" 25 spotkań, zdobył 14 bramek i zaliczył trzy asysty.



