Zdobywca Złotej Piłki broni Arkadiusza Milika. Wskazał główny problem

Arkadiusz Milik miał być rozwiązaniem problemów OM w ofensywie. Polak notuje jednak kolejne przeciętne występy dla ekipy z Prowansji. W tym sezonie Ligue 1 zdobył zaledwie jedną bramkę w jedenastu meczach. To dorobek znacznie poniżej oczekiwań sztabu szkoleniowego i kibiców.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. US Chauvigny - Olympique Marsylia. Bramka Arkadiusza Milika. Wideo (Polsat Sport) Polsat Sport

Arkadiusz Milik w ogniu krytyki

We francuskich mediach postawa Milika jest szeroko komentowana. Pojawia się coraz więcej krytycznych głosów pod adresem reprezentanta Polski. " Środkowy napastnik OM rozczarowuje w tym sezonie. Sampaoli szuka rozwiązania, a przyszłość Polaka budzi wiele pytań " - napisał dziennik "L’Equipe".



Milik znalazł się pod ostrzałem, ale może liczyć na wsparcie legendy OM. Jean-Pierre Papin, który w 1991 roku zdobył Złotą Piłkę, twierdzi, że wina nie leży po stronie Polaka. Problem stanowi system gry stosowany przez trenera Jorge Sampaolego.

Reklama

Zdobywca Złotej Piłki broni polskiego napastnika