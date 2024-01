Zaskakujące wyznanie legendarnego piłkarza. Od lat walczy z poważną chorobą

Thierry Henry to postać doskonale znana fanom futbolu. Swego czasu francuski napastnik brylował na arenach międzynarodowych, odnosząc sukcesy zarówno w piłce klubowej, jak i reprezentacyjnej. W 1997 roku zadebiutował on w seniorskiej drużynie "Les Bleus" podczas meczu przeciwko RPA. Zaledwie rok później, podczas Mistrzostw Świata 1998, pomógł swojej drużynie zdobyć złoty medal. 46-latek dwa lata później wystąpił na mistrzostwach Europy i ponownie przyczynił się do triumfu swojego kraju. Francuzi sięgnęli bowiem wówczas po medal i prestiżowe trofeum, pokonując w finale reprezentację Włoch.

Największe sukcesy, jeśli o piłkę klubową chodzi, odniósł on w barwach Arsenalu. Wówczas zdobył on m.in. dwa mistrzostwa Anglii i trzy Puchary Anglii. Ostatecznie został nawet okrzyknięty najlepszym strzelcem wszech czasów "Kanonierów".

Do jednej bramki (odc. 114) Nie stać ich, żeby kupić Sebastiana Szymańskiego. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Thierry Henry ujawnia. Od lat zmaga się z depresją

Choć Thierry Henry może pochwalić się naprawdę długą listą osiągnięć, nie na wszystkich sukcesy Francuza robiły wrażenie. Obecny trener reprezentacji Francji do lat 21 w przeszłości na każdym kroku krytykowany był bowiem przez swojego ojca, co mocno odcisnęło piętno na jego psychice. W rozmowie z angielskim dziennikarzem i prowadzącym podcast "The Diary Of A CEO", Stevenem Bartlettem, wyznał on, że od wielu już lat cierpi na depresję.

Przez całą moją karierę musiałem być w depresji. Miałem trudności ze znalezieniem szczęścia i satysfakcji ze swoich osiągnięć. (...) Czy ja o tym (depresji - przyp.red.) wiedziałem? Nie. Czy coś z tym zrobiłem? Oczywiście, że nie. Ale dostosowałem się w pewien sposób. Kłamałam przez bardzo długi czas, ponieważ społeczeństwo nie było gotowe na to, co miałam do powiedzenia ~ przyznał.

W rozmowie z dziennikarzem Henry wrócił wspomnieniami do czasów dzieciństwa, kiedy to jego ojciec wbił mu jedną z najbardziej bolesnych szpilek. Po jednym z meczów juniorskich, podczas którego Francuz zdobył aż sześć bramek, jego tata nie podzielał radości swojego potomka. W pewnym momencie miał zapytać go: “"esteś szczęśliwy do meczu?", a gdy młodziutki wówczas Thierry Henry odpowiedział, że jest zadowolony ze swojego występu, ten wypalił surowo: "A nie powinieneś. Nie strzeliłeś gola w prostej sytuacji, zepsułeś dośrodkowanie...". Można więc wyobrazić sobie, jakie problemy w kolejnych latach miał jeden z najlepszych piłkarzy w historii reprezentacji Francji, który nie potrafił cieszyć się ze swoich osiągnięć.

Thierry Henry / AFP

Thierry Henry / AFP