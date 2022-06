Zaskakujące wieści z Mourinho w roli głównej! Gigant skusi "The Special One"?

W paryskiej ekipie lato będzie okresem wielkich zmian. Bliski odejścia z drużyny jest pracujący na stanowisku od 2019 roku dyrektor sportowy Leonardo, którego ma zastąpić Portugalczyk Luis Campos.

Z PSG ma odejść także trener Mauricio Pochettino. Pozycji Argentyńczyka nie ratuje nawet mistrzostwo Francji, które na Parc des Princes traktowane jest jako element planu minimum na każdy kolejny sezon.

"The Telegraph" informuje, że wśród możliwych następców 50-latka znajduje się rodak Luisa Camposa - Jose Mourinho.

Jose Mourinho w PSG? Paryżanie już starali się o pozyskanie Portugalczyka

"The Special One" ma za sobą udany sezon w AS Roma. Wszystko za sprawą zwycięstwa w rozgrywkach Ligi Konferencji, do czego przyczynił się także świetnie spisujący się w ostatnim czasie reprezentant Polski - Nicola Zalewski.

Reklama

Jose Mourinho był już w przeszłości kuszony przez ekipę PSG. Czy tym razem drogi słynnego szkoleniowca z wielkim klubem w końcu się skrzyżują?