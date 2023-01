Zaskakujące wieści o Messim obiegły świat. Jest weto. Leo podjął decyzję

W ostatnich dniach media obiegły wiadomość o rzekomej astronomicznej ofercie, jaką miał złożyć Leo Messiemu saudyjski klub Al Hilal. Znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano poinformował jednak, że to nieprawda - Argentyńczyk nie odbył jakichkolwiek rozmów ze wspomnianą drużyną, a na dodatek podjął już decyzję co do swojej przyszłości i zamierza negocjować z PSG przedłużenie swojego kontraktu.