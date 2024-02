Kylian Mbappe jeszcze oficjalnie nie określił się, co będzie z nim po sezonie. Jedno wiadomo na pewno, wtedy kończy się jego umowa z PSG. Naturalnym klubem, gdzie mógłby kontynuować karierę jest Real Madryt, z którym łączono go wcześniej, ale teraz pojawił się zaskakujący kierunek. Media podały, że Francuz byłby zainteresowany przenosinami do Arsenalu, aby pójść w ślady swojego idola - Thierry'ego Henry'ego.