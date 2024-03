Zaskakujące słowa przed hitowym meczem. Możliwy zwrot w sprawie Mbappe?

Prawdopodobne odejście Kyliana Mbappe z Paris Saint Germain i jego możliwe dołączenie do Realu Madryt to jeden z najgorętszych tematów przed zbliżającym się końcem sezonu i letnim okienkiem transferowym. Saga z udziałem jednego z najlepszych napastników świata trwa w najlepsze i choć tym razem wszystko wskazuje na to, że gwiazda w końcu opuści Parc des Princes, ostatecznie niczego nie można być pewnym, co pokazały wcześniejsze powtarzające się zwroty akcji.

Reklama