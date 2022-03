Zamieszanie wokół Arkadiusza Milika. Co z przyszłością Polaka?

- Jeśli Sampaoli zostanie, Milik poprosi o opuszczenie klubu tego lata. Według naszych informacji w jego głowie wszystko jest już jasne. Niektóre wybory trenera są dla Polaka niezrozumiałe - przekazał wczoraj "RMC Sport", siejąc niemały ferment wokół przyszłości Arkadiusza Milika.

Arkadiusz Milik zdecydowany odejść z OM? Otoczenie dementuje

Według tych doniesień polski napastnik Olympique Marsylia ma nie widzieć przyszłości we współpracy z trenerem drużyny, Jorge Sampaolim.

Powodem miałby być system wprowadzony przez argentyńskiego szkoleniowca oraz jego sposób zarządzania drużyną. Między innymi stąd ma się brać sinusoida w grze Milika, czyli przeplatanie dobrych meczów tymi gorszymi.

Francuscy dziennikarze napisali wprost, że wobec powyższego, czyli gdyby Sampaoli miał pozostać na stanowisku trenera OM w przyszłym sezonie, Milik byłby zdecydowany odejść, nie wyobrażając sobie dalszej współpracy.

Na te - jak przekonują autorzy - poważne doniesienia, zareagowało otoczenie 28-latka. Krótko przed północą na stronie "RMC Sport" ukazał się materiał, w którym zaczęto gasić temperaturę wokół tak postawionej sprawy.

- W żadnym momencie Milik nie powiedział, że chce opuścić OM w czerwcu z powodu nieporozumień z Jorge Sampaolim - zareagował jeden z przedstawicieli Milika. - Arek szanuje swojego trenera i jego decyzje. Wczoraj (w niedzielę - przyp.) po prostu wyjaśnił, że musi dostosować się do wszystkich systemów. I jako pierwszy nie był zadowolony ze swojego występu - dodała osoba reprezentująca interesy Milika, na końcu odnosząc się do porażki na Stade Velodrome 0-1 z AS Monaco. W tym spotkaniu Polak rozegrał pełne 90 minut.

Po 27. kolejkach Ligue 1 drużyna Arkadiusza Milika zajmuje trzecie miejsce, premiowane grą w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Do drugiego Nice traci tylko dwa punkty, za to do lidera - PSG - aż 15 "oczek".

W tym sezonie Milik ma już na koncie sporo bramek. W 27 meczach na wszystkich frontach strzelił 16 goli. Najwięcej - po pięć bramek - zdobywał w rozgrywkach ligowych i w Pucharze Francji. Świetną skuteczność ma na europejskich salonach: 4 gole w pięciu spotkaniach Ligi Europy i 2 bramki w jednym w Lidze Konferencji.