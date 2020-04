Spełniły się przewidywania byłego trenera między innymi francuskich klubów Henryka Kasperczaka. Niespełna miesiąc temu w rozmowie z Interią przekonywał, że nie ma szans na wznowienie rozgrywek nad Sekwaną, dziś stało się to faktem.

We Francji nie dokończą sezonu 2019/2020, decyzją premiera tego kraju profesjonalne rozgrywki piłkarskie nie zostaną wznowione przed początkiem września. Formalnie oznacza to koniec sezonu w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych.

- Wcale nie jestem zdziwiony taką decyzją, bo widzę, jaka jest tutaj sytuacja. To jest dobra decyzja zarówno dla zawodników jak i dla całej Francji. Tutaj już od dłuższego czasu nie za bardzo w ogóle rozmawiano o tym, jak dalej można byłoby prowadzić rozgrywki, czy tego chcą, czy mecze miałyby się odbywać z publicznością czy bez. To jest słuszna decyzja, we Francji dalsze granie byłoby dużym ryzykiem, nie wiadomo co ten koronawirus może jeszcze zrobić, ja widzę, że jest coraz gorzej. Niektóre testy wykazują, że wynik jest negatywny, a za trzy, cztery dni okazuje się jednak, że jest pozytywny. Co do samych rozgrywek, to nie wiem, jak oficjalnie ten sezon zostanie rozliczony, jakie podjęte zostaną decyzje. Sytuacja jest przynajmniej jasna jeśli chodzi o samą grę i nikt nie będzie ryzykował zdrowiem piłkarzy - mówi mieszkający w Saint-Etienne Henryk Kasperczak.

We Francji prawie wszystkie zespoły rozegrały do tej pory po 28 spotkań, nie odbył się tylko mecz pomiędzy Paris Saint-Germain, a RC Strasbourg. Do zakończenia sezonu zostało dziesięć kolejek, liderem jest PSG, które ma 12 punktów przewagi nad Olympikiem Marsylia.

Pod względem liczby przypadków Francja jest trzecim najbardziej dotkniętym pandemią krajem w Europie. Jak do tej pory odnotowano już ponad 166 tysięcy przypadków zachorowań, ponad 23 tysięcy osób zmarło.

- W dalszym ciągu nie wychodzę z domu, bo nie wolno. Pomału, progresywnie we Francji będą otwierać kraj, jednak nie we wszystkich regionach nastąpi to w takim samym wymiarze. Nie wszędzie jest taka sama sytuacja, wszyscy zastanawiają się jednak co i jak zrobić, żeby powoli otwierać, bary, restauracje, szkoły. Ludzie nie chcą być dłużej zamknięci, prezydent Macron wydał decyzję, żeby to burmistrzowie miast sami decydowali o kolejnych krokach w swoich regionach - dodaje Henryk Kasperczak.