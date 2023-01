Dla Frankowskiego była to druga bramka w obecnym sezonie ligi francuskiej. Pierwszą zdobył w Nowy Rok, trafiając do siatki w prestiżowym starciu z Paris Saint-Germain . Polak został okrzyknięty bohaterem wczorajszego spotkania , zapewniając skromne zwycięstwo nad zespołem ze strefy spadkowej.

"Moim zdaniem prezentuje się znakomicie, odkąd do nas trafił. (...) Dziś był jednak jeszcze lepszy niż zwykle . Zwłaszcza że wykorzystał rzut karny, a wcześniej nie miał ku temu okazji. Wyznaczyłem go jako wykonawcę po tym, jak jedenastki zmarnowali Florian Sotoca i Lois Openda . Znam jego mocne strony. Potrafi panować nad emocjami i ma odpowiednie umiejętności techniczne. To wszystko się potwierdziło " - powiedział po meczu.

Frankowski chwalony za wczorajszy występ. "Jego rajdy były kluczowe"

"Frankowski to maszyna do dośrodkowań. Wrzucał piłkę aż dwudziestokrotnie. Jego przyspieszenie, rajdy i nieustanne poszukiwanie przestrzeni za plecami rywala były kluczowe dla zespołu. W ostatnich meczach pokazał wszystko, co najlepsze. W dwa tygodnie strzelił tyle bramek, co we wcześniejszych czterdziestu spotkaniach" – czytamy.