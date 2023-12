Wyzywał od "brudnych mężczyzn", obrażał Algierczyków. W grudniu rusza proces trenera

Zaledwie przez rok w Paris Saint-Germain pracował Christophe Galtier . Włodarze PSG zatrudnili go w miejsce Mauricio Pochettino, ale szybko swojej decyzji pożałowali. Co prawda pod wodzą Galtiera PSG sięgnęło po mistrzostwo Francji, jednak klub zaprezentował się rozczarowująco w Lidze Mistrzów. A to w końcu na sukcesach w tych rozgrywkach włodarzom zależało najbardziej. Paryżanie odpadli z nich już na etapie 1/8 w rywalizacji z Bayernem Monachium .

Pod koniec sezonu 2022/23 dla dziennikarzy jasne już było, że szkoleniowiec zostanie prędko zwolniony. PSG szybko nawiązało kontrakt z Luisem Enrique, który przejął stery klubu z rąk Galtiera. Zbiegło się to z szokującymi informacjami, które ukazały się w mediach na temat metod działania 57-latka. Miał on wielokrotnie obrażać Muzułmanów, którzy współpracowali z nim w OGC Nice .

Na jaw wychodzą kolejne fakty o skandalicznych ruchach Galtiera

Francuscy dziennikarze ujawnili również, że Galtier wyzywał niektórych Muzułmanów od "brudnych mężczyzn", a w rozmowach z kierownictwem klubu zaznaczał, by do Nicei nie sprowadzano już więcej piłkarzy, którzy wyznają islam. Na tej podstawie popadł konflikt m.in. z Jeanem-Clair Todibo, czy Islamem Slimanim. Gdy po raz pierwszy, w kwietniu ujawniono informacje o skandalicznych zachowaniach trenera, trafił on na krótko do aresztu.