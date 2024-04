Sergio Rico w świecie futbolu nie jest wcale postacią anonimową. Hiszpan w 2020 roku podpisał kontrakt z Paris Saint-Germain, a dwa lata później trafił na wypożyczenie do zespołu RCD Mallorca. Pochodzący z Sewilli zawodnik nie nacieszył się jednak zbyt długo występami w ojczystym zespole. W maju ubiegłego roku doznał on bowiem wypadku, w wyniku którego o mały włos nie stracił życia .

Sergio Rico dostał zielone światło. Hiszpan może wznowić treningi po poważnym wypadku

30-letni golkiper podczas pobytu w rodzinnej Huelvie wybrał się na przejażdżkę konną, a podczas jazdy spadł ze zwierzęcia, które następnie kopnęło go w głowę, powodując urazy wewnątrzczaszkowe. Te okazały się na tyle poważne, że po przetransportowaniu piłkarza do szpitala, lekarze zdecydowali się wprowadzić go w śpiączkę farmakologiczną. Rico przebywał w niej aż 19 dni, a w tym czasie stracił około 20 kilogramów.

Poważny wypadek bramkarza PSG wstrząsnął światem jego ukochanej, Alby Silvy. Kobieta zaraz po tym, jak 30-latek trafił do szpitala, opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis. "Nie zostawiaj mnie kochanie. Przysięgam, że nie mogę i nie wiem, jak żyć bez ciebie" - apelowała wówczas do walczącego o życie małżonka.

Lekarze robili co w ich mocy, aby uratować życie młodego sportowca. Wówczas przeszedł on serię poważnych operacji, które miały pomóc mu wrócić do zdrowia. W sierpniu, a więc trzy miesiące po wypadku, Sergio Rico opuścił szpital. Po wielu tygodniach rehabilitacji hiszpański gwiazdor przekonał się jednak, że warto było w pocie czoła walczyć o powrót na boisko. Reklama

Jak donosi portal "The Athletic", 30-letni golkiper w ostatnim czasie przeszedł serię badań w Hiszpanii i Francji. Lekarze Paris Saint-Germain ostatecznie doszli do wniosku, że Rico jest gotowy wznowić treningi bez obaw o swoje zdrowie. Od powrotu na boisko dzieli go tylko jedna formalność - osiągnięcie porozumienia z ubezpieczycielem.

