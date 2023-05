Wybuchła "bomba" w PSG. Messi zawieszony przez klub! Dotkliwa kara

Jak podało we wtorkowy wieczór dobrze poinformowane Radio Monte Carlo Sport, Lionel Messi został zawieszony przez Paris Saint-Germain na dwa tygodnie! To efekt podróży Argentyńczyka do Arabii Saudyjskiej. Gwiazdor mistrzów Francji nie pojawił się przez nią na poniedziałkowym treningu.