Wszyscy myśleli, że to żart. Wielki powrót kultowego duetu, kibice zachwyceni. "Niezapomniane show"

Tomasz Jaroński i Krzysztof Wyrzykowski są niezwykle uznanymi komentatorami sportowymi. Ogromną sympatię fanów zdobyli swoim komentarzem przy okazji licznych transmisji z wyścigów kolarskich czy zawodów biathlonowych , a hasła takie jak "Pchamy!" czy "Rach, ciach, ciach!" przeszły wręcz do mowy potocznej. Kultowy duet miał niestety dłuższą przerwę od wspólnych transmisji, aż do 1 kwietnia tego roku.

Ligue 1. Tomasz Jaroński i Krzysztof Wyrzykowski skomentowali mecz Rennes - Lens

W primaaprilisowy poranek profil Eleven Sports poinformował, że Jaroński i Wyrzykowski skomentują mecz Ligue 1 pomiędzy Rennes a Lens. Większość kibiców uznała początkowo, że to tylko mały żart związany z 1 kwietnia, ale wątpliwości rozwiał sam duet, zapowiadając powrót do wspólnego komentarza. - Muszę powiedzieć, że od czasu do czasu tęskniłem, ale z drugiej strony jak sobie pomyślałem, że znowu mam się przygotowywać i się z tym Tomkiem kłócić w trakcie komentarza. Tomek przez całe lata mi mówił, że jego marzeniem jest, by skomentować ze mną mecz piłkarski - powiedział w swoim stylu Krzysztof Wyrzykowski.