Wszyscy czekają na Szczęsnego, a gratulacje zbiera Bułka. Francuzi ogłaszają

Media żyją transferem Wojciecha Szczęsnego do Barcelony, a tymczasem Marcin Bułka, bramkarz francuskiego OGC Nice, zaliczył właśnie najlepszy występ w tym sezonie. W miniony weekend zachował czyste konto w wyjazdowej potyczce z RC Lens (0:0). Kilkukrotnie ratował drużynę przed porażką. Dziennikarze "L'Equipe" docenili występ Polaka, nominując go do jedenastki 6. kolejki Ligue 1. Nota 8 - w dziesięciopunktowej skali - mówi sama za siebie.