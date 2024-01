Wieszczą wielki powrót Benzemy. Wydawało się, że w tym klubie nie zagra już nigdy

Wszystko wskazuje na to, że Karim Benzema nie zakończy profesjonalnej przygody z futbolem w Arabii Saudyjskiej. Nasilają się pogłoski o jego rychłym powrocie na Stary Kontynent, w dodatku do klubu, którego barw już kiedyś bronił. Nie chodzi jednak o Real Madryt, lecz o Olympique Lyon - toczący obecnie heroiczny bój o uniknięcie degradacji z Ligue 1. Dla 36-letniego snajpera byłby to powrót do zespołu, którego jest wychowankiem.